Fransa'dan Hafter'e uyarı: Düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçın

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e 'düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınma’ ve siyasi bir çözüme odaklanma' çağrısında bulundu.

DHA
29 Aralık 2020 Salı, 11:28
Fransa'dan Hafter'e uyarı: Düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçın
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Fransa'dan, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e, ‘düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınma’ ve ‘siyasi bir çözüme odaklanma’ çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, Libya'da askeri bir çözümün olmadığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

“Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, 23 Ekim’de varılan, yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden ayrılması ile siyasi sürecin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tamamlanmasını sağlayan ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır. Tüm Libyalı tarafları, BM gözetiminde Libya Siyasi Forumu kararlarına uygun olarak, bu süreci desteklemeye, düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınmaya, yeni bir hükümet kurmaya ve 24 Aralık 2021’de beklenen seçimleri uygulama çabalarına odaklanmaya çağırıyoruz."


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