Fransız maratoncu Leautey, Avrupa turunu İstanbul’da tamamladı

24 Haziran 2021 Perşembe, 22:47

Fransız maratoncu Marie Leautey, “Lootie” dünya turu çerçevesinde bugün İstanbul’daydı. Leautey, 15 bin 550 kilometrelik Avrupa turu etabının son turunu İstanbul’da tamamladı. Koşusuna Sultanahmet’ten başlayan Leautey, Galata Köprüsü’nden ve Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçerek koşusunu Taksim’de tamamladı.

Leautey, Portekiz’de Cabo da Roca’dan Aralık 2019’da başlayan turuna koronavirüs nedeniyle ara verdikten sonra geçen 17 Aralık’ta Fransa’dan yeniden başladı. “Lootie” maratonunda Avrupa turunun son etabı olan Türkiye’de koşan Leautey, Sultanahmet’ten başlayıp Galata Köprüsü’nden ve Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçerek Taksim’de bulunan Fransız Sarayı’na ulaştı. Avrupa turu kapsamında toplamda 15 bin 550 kilometre koşan Leautey’in İstanbul maratonuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul Gönüllüleri de destek verdi.

Blogunda koşularıyla ilgili yazılar kaleme alan Leautey, İstanbul koşusunun ardından “Çok destansı bir yolculuk oldu” ifadelerini kullandı. Dünyadaki en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki mağdurların hayatlarını ve topluluklarını yeniden inşa etmeleri için yardım eden Uluslararası Kadınlar için Kadın STK’sinin (Women for Women International- WFWI) elçisi olarak kendisini kadın davasını savunmaya adadığını belirten Leautey, İstanbul’daki koşuda kendisine destek verenlere teşekkür etti. Leautey, Türkiye’nin ardından Kuzey Amerika’da, Okyanusya’da ve son olarak da Güney Amerika’da koşacak.

Aslen Fransız olan 43 yaşındaki maliyeci Leautey, Singapur’da yaşıyor. Leautey, 650 maratona eş değer olan bu iki yıllık maratonu gerçekleştiren dünyada ikinci kadın, altıncı kişi olma unvanına sahip.