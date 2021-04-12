Maratonİzmir’de büyük hedef

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:42

Uluslararası Maratonİzmir’in ikincisi 11 Nisan Pazar günü Etiyopyalı atlet Tsegaye Getachew’in 2.09.25’lik tarihi derecesiyle geride kalırken, yetkililer organizasyonu ilk etapta bronz kategoriye almak için çalışmalara başladı. Şair Eşref Bulvarı - Mavişehir - İzmir Marina - Şair Eşref Bulvarı arasındaki 42 kilometrelik parkurun, eğimin az olması ve deniz seviyesinde koşulması nedeniyle avantajına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Maratonİzmir kentimizin tanıtımı açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bunu daha şimdiden görüyoruz” dedi.

İkinci yılın sonunda bronz kategoriye yükselmenin öneminden söz eden Başkan Soyer, “Bu durumda İzmir’e çok daha fazla elit atlet gelecek, uluslararası çapta rekorlar kırılacak ve böylelikle maraton dünyasının gözü de güzel şehrimize çevrilecek. Bugün itibariyle ülkemizin en hızlı parkuruna sahip kent olarak hedefimiz; Maratonİzmir’i ‘gold’ kategoriye kadar yükselterek dünyanın en iyi maratonları arasında çıkarmak” diye konuştu.

ÖZUSLU'DAN ARDA'YA TEBRİK

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, Kenya ve Etiyopyalı birbirinden güçlü rakipleriyle yarıştı. 2.25.29’luk bir derece elde eden Arda, dev organizasyona katılan Türk atletler içerisindeki en iyi süreyi elde ederek büyük başarı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, yarıştan önce özel olarak ilgilendiği Arda’yı, 42 kilometrenin sonunda da tebrik etti. Arda, maratonu erkekler genel klasmanda 15. sırada tamamlayıp önemli bir başarı elde etti.

Koşuda erkekler 42 kilometrede Tsegaye Getachew’in ardından ikinciliği Etiyopyalı Balew Yihunie 2.09.38’lik derecesiyle üçüncülüğü ise Kenyalı Edwin Kipngetich ise 2.09.41 ile elde etti. Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti.

10 KİLOMETREDE KENYA ÜSTÜNLÜĞÜ

Startı yine Şair Eşref Bulvarı’ndan verilen 10 kilometre yarışında ilk üç erkeklerde Kenyalı Roncer Kipkorir ve David Chemweno ile Etiyopyalı Fateme Alem Regasa arasında paylaşıldı. Kadınlarda sıralama Kenyalı Stela Rutto, Daisyh Jeptoo Kimeli ve ülkemizden Burcu Subatan şeklinde oluştu.

EKSİKSİZ YARIŞ, ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Uluslararası Maratonİzmir, 11 Nisan Pazar günü 42 ve 10 kilometre kategorilerinde pandemi tedbirleri kapsamında koşuldu. Tam zamanında başlayan, tüm derecelerin çiplerle takip edildiği yarışta sporcular için üst düzey pandemi önlemleri alındı, yol boyunca sağlık ekipleri görev yaptı, bisikletli doktor ve bisikletli su dağıtıcıları güzergah boyunca çalıştı. Dereceye girenlere ödülleri, temassız ortamda verildi, geri dönüşümlü malzemeden özel olarak imal edilen kupalar, yarışın “Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz” temasına birebir uyum sağladı.