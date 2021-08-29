Fransızlar Cengiz Ünder'e hayran kaldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 16:13

Futbol kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Ligue 1 macerasına iyi bir başlangıç yaptı. Ünder'in son oynanan ve 1 gol attığı maç sonrası futbolcu Fransa'da gündem oldu.

Altınordu'nun Türk futboluna armağan ettiği futbolculardan biri olan Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla Saint Etienne maçında 1 gol attı. Ancak; futbolcu gol pozisyonlarının içinde yer alarak dikkat çekti.

Geride kalan 4 maçta 3 gol atan ve Marsilya kariyerine parlak bir giriş yapan Cengiz Ünder, Fransa'da da beğeni topladı. Marsilyalı taraftarlar, Cengiz Ünder için 'Türk Robben' yorumunu yapıyor.

Fransa'nın ünlü yayın organlarından L'Equipe, Cengiz Ünder ile ilgili haberinin başlığında "Ünder, her şeyin icabına bakıyor" ifadelerine yer verdi, ayrıca bu maçın en iyi oyuncusu olarak Cengiz'i seçti.

Kaynak: Ajansspor / Fransız basını