Friends yıldızlarının dizinin özel bölümünden ne kadar kazanacağı belli oldu

Fotoğraf: HBO Max

Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen, ekibi bir araya getirecek Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) ufukta göründü. İlk tanıtım sonrası gündeme gelen konulardan bir tanesi de oyuncuların alacakları ücretler oldu.



The Hollywood Reporter'a göre oyuncu kadrosundakilerin her biri, bir saatlik özel bölüm için 2,5 milyon dolar ile 3 milyon dolar (yaklaşık 21 milyon ile 25 milyon TL) arasında ücret alacak. Dahası, tüm oyuncular dizinin sendikasyon gelirinin yüzde ikisini elde ediyor, bu da sadece yeni gösterimlerden her biri için 20 milyon dolarlık (yaklaşık 170 milyon TL) bir gelir anlamına geliyor.



Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'ın dahil olduğu oyuncu kadrosunun tamamının serveti halihazırda 840 milyon doların (yaklaşık 7 milyar TL) üzerinde.



Aniston 300 milyon dolar (yaklaşık 2,5 milyar TL) servetle ekibin en önünde yer alıyor, onu 150 milyon dolarla Cox, 120 milyon dolarla Perry, 100 milyon dolarla Schwimmer, 90 milyon dolarla Schwimmer, ve 80 milyon dolarla Kudrow ile LeBlanc izliyor.



MarketPlace'e göre Friends ilk yayımlandığında her oyuncuya bölüm başına 22 bin 500 dolar (yaklaşık 190 bin TL) ödeme yapılmıştı. Bununla birlikte, üçüncü sezon itibarıyla ana kadronun 6 oyuncusunun bölüm başına 100 bin dolar (yaklaşık 840 bin TL) kazandığı bildirilmişti.



9. sezona gelindiğinde oyuncular bölüm başına 1 milyon dolarlık maaş için pazarlık yapmıştı. Anlaşma o dönem 30 dakikalık bir televizyon dizisi için o zamana kadarkilerin en büyüğüydü.