Fuat Oktay, müsilaj sorununu CHP'ye bağladı! Paylaşımı tartışma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili CHP'yi suçladığı paylaşımı tartışma başlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin yaptığı "Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır" paylaşımı tepkilere neden oldu.
MÜSİLAJI CHP'YE BAĞLADI
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır.
Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır.
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