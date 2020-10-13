Fuat Oktay: Şahsıma yapılan iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine ilişkin, "Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap. Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" ifadesini kullandı.
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