Fuat Oktay’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: “Başkalarını taklit etmeye gerek yok”

20 Mart 2021 Cumartesi, 09:50

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile sözleşmeden çekilme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararını değerlendirdi.

Oktay sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz" ifadelerini kullandı.

“BAŞKALARINI TAKLİT ETMEYE GEREK YOK”

Oktay, yaptığı değerlendirmeye şu şekilde devam etti:

"Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."