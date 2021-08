Funda Eryiğit: İçedönük bir kişiliğim vardı

Funda Eryiğit sözünü sakınmıyor... Özellikle sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanan oyuncu çok kısa bir süre önce Afganistan’da yaşanan gelişmelere yönelik Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda uluslararası toplumu Afgan kadınlarını Taliban ile yalnız bırakmamaya çağırdı.

Uluslararası toplumu Afgan kadınlarını Taliban ile yalnız bırakmamaya çağırıyoruz.

We urge the international community not to leave Afghan women alone with the Taliban. #afghanistanunderattack #afghanistan#women