Camide müdahaleye Dilipak da tepki gösterdi: Bunu da mı görecektik!
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, camideki biber gazlı polis müdahalesi üzerine "Bunu da mı görecektik? Bunu kim yapıyorsa aynı zamanda AK Parti'ye operasyon çekiyordur" dedi.
Gaziantep'teki bir camide Furkan Vakfı mensupları olduğu belirtilen gruba yönelik polis müdahalesine Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan da tepki geldi.
Twitter hesabından olayla ilgili tepkisini dile getiren Dilipak, "Bunu kim yapıyorsa, sadece o insanlara değil, Türkiye'ye, aynı zamanda AK Parti'ye operasyon çekiyordur. Bunu da mı görecektik! Güvenlikçiler ayakkabılı mı. Bu nasıl bir şey böyle. Antep'te ne oluyor. Camide arbede, gazlı müdahele.. Hayır Hayır.." ifadelerini kullandı.
Böyle bir müdahelenin kim yaparsa yapsın, kabul edilemez olduğunu belirten Dilipak, "Bunu kimseye anlatamazsınız, hele şu Ramazanın son 10 gününde. Cami ne eylem yeridir, ne de bu şekilde müdahele yeri. Mal, can, namus, akıl, inanç emniyetine yönelik, açık ve yakın bir tehlike olmadan fiziki, fiili müdahele kabul edilemez" diye yazdı.
Dilipak'ın paylaşımları şöyle:
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