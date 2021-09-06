Futbol efsanesi Pele'nin bir süredir hastanede olduğu öğrenildi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 20:09

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin, açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle altı gündür hastanede olduğu ancak ciddi bir hastalığı olmadığı belirtildi. Pele’nin menajeri durumun şu an için korkutucu olmadığını belirtti.

Ülke basınındaki haberlere göre, ciddi bir sorunu bulunmayan 80 yaşındaki Pele'nin rutin testleri yapılıyor.

Daha önce bayıldığına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Pele, Instagram hesabından "İyiyim" mesajı vermişti.

Hastanede olduğunun duyulmasının ardından bir açıklama daha yapan Pele, Instagram'da Dünya Kupası'nda çekilmiş bir fotoğrafını yayımlarken "Arkadaşlar, bayılmadım ve sağlığım çok iyi. Daha önce pandemi nedeniyle yapamadığım rutin muayenelerime gittim." açıklamasını yapmıştı.