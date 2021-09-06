Caner Erkin, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:53

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği ve bu sebeple kadro dışı bırakılan Caner Erkin'den kendisine takım bulması istenmişti. İsmi pek çok kulüple anılan Erkin, İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Caner Erkin'in, Karagümrük'e transfer olduğu resmen açıklandı. Milli oyuncu, bunun ardından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı.

32 yaşındaki sol bek oyuncusu, "Sevgili Fenerbahçe camiasına;

Tüm kulüp çalışanlarına, büyük Fenerbahçe taraftarına bugüne kadar beni destekledikleri için çok teşekkür ederim.

Fenerbahçe formasını giydiğim her a sahada mücadele etme hırsını, savaş bir zaman bırakmadım. Çubuklu formanın altında yaşadığı Şampiyonluklar, geçirdiğim güzel gü hiç bir zaman unutmayacağım.

Şimdi veda zamanı... Hepiniz hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2010 yılında 2 milyon Avro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, Sarı-lacivertli ekipte geçirdiği 6 yılın ardından takımdan ayrılmış ve Inter'e imza atmıştı.

Çok kısa süren Inter macerasının ardından Beşiktaş 'a transfer olan 32 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği 3 sezonun ardından yeniden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



Fenerbahçe formasıyla toplam 250 maça çıkan çıkan Caner, 16 gol, 58 asistle skora katkı sağladı.

Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe ile 2010/11 ve 2013/14'te lig, 2011/12 ile 2012/13'te Türkiye Kupası, 2014/15'te ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



