Galata Kulesi İBB'den alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı, giriş ücreti 30 TL'den 100 TL'ye çıktı

04 Temmuz 2021 Pazar, 17:30

İstanbul’un dört bir yanını seyretmek isteyenler için şehirdeki en iyi yerlerden biri olan tarihi Galata Kulesi uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı olan BELTUR tarafından işletiliyordu. Ancak tarihi kule, 2020 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibariyle yüzde 200'den fazla zam yapıldı. Buna göre İBB'ye bağlı BELTUR döneminde 30 lira olan Galata Kulesi giriş ücretleri, 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08:30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor. Galata Kulesi her gün ziyarete açık.



