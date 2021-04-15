Galata Kulesi’nde İstanbul Sözleşmesi pankartı
Kadınların, Uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bir gecede feshedilmesine karşı eylemleri sürüyor.
“İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula” Kampanya Grubu, Avcılar, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Altunizade, Bağcılar ve Beşiktaş gibi İstanbul'un çeşitli semt ve noktalarına, "İstanbul Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmiyoruz" yazılı pankartlar astı.
Sözleşme mevzuatına göre, çekilme kararı 1 Temmuz 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.
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