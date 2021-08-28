Galatasaray, Luyindama ve Taylan ile sözleşme yenileyecek
Galatasaray, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar; Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.
27 yaşındaki Kongolu stoper Luyindama ile sözleşme uzatmak için resmi görüşmelere başlayan Cimbom, Taylan Antalyalı ile de yaz transfer döneminden sonra masaya oturacak.
Öte yandan; Taylan Antalyalı'ya İtalya Serie A'dan sürpriz talip çıktı. Taylan için Atalanta sarı kırmızılı kulübe ilgi yazısı gönderdi.
Aslan'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde somut gelişmeler yaşanmadı.
Kaynak: Ajansspor
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