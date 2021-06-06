Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, projelerini Cumhuriyet'e anlattı

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Galatasaray’ın 19 Haziran’daki seçiminde başkan adaylığını açıklayan İbrahim Özdemir, başarı formüllerinin hazır olduğunu söyledi. “Önceliğimiz Galatasaray” sloganıyla yola çıkan Özdemir, projelerini Cumhuriyet’e anlattı; tüm branşların doğru planlamayla ayağa kalkacağını açıkladı. İbrahim Özdemir, başkan adaylığı fikrinin 3 sene önce geliştiğini ve iyi bir ekiple yola çıktıklarını belirtip, “Sabırla, taşları döşeyerek geldiğimiz noktada G.Saray’ın içinde bulunduğu şartların zorluğunu göre göre bu görevden kaçmamızın yanlış olacağını düşündüm” dedi. Özdemir’in Sarı-Kırmızılı camiaya mesajları şöyle:

‘TARTIŞILMAYACAK KADROYUZ’

- G.Saray’ın problemleri var ama imkânları da var. Biz G.Saray’ın problemlerini bile bile, söyleye söyleye ve bunlara çözüm üreterek, belli süre içinde neler yapacağımızı planlayarak geldik. Tartışılmayacak kadro bizde. İnşallah G.Saray’ın daha güçlenmesine, barışçıl bir ortam içerisinde birlik beraberlik içinde, birbirlerine düşman gözle bakmadan büyük camiayı yeniden tesis etmeye katkımız olur.

- Ortak payda G.Saray sevgisiyse, bütün üyelerin gelip, G.Saray’ın geleceğini planlayacak seçimde oyunu kullanması lazım. G.Saray; mali, idari ve sportif anlamda geleceğini oylayacak. Hep şikâyet ettiğimiz şey şu, ‘O, ona layık değil, bu, buna layık değil’. Layık olanı seçin. G.Saray’ı düşünenlerin artık klikleşmelerden uzaklaşarak; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür G.Saraylılar olmanın ispatını ortaya koymaları; kimseye tabii olmadan, ‘falancanın oyu filancanın cebindedir’ dedirtmeden, vicdanına danışarak, G.Saray’ın geleceğini oyladığını düşünerek başkanı seçmesi lazım.

‘NEREDE BU PARALAR?’

Ekonomik sorunların nereden kaynaklandığına bakarsanız, 10 yıllar öncesine dayanıyor. İyi bir mali disiplin ve bütçe planlaması yapılmadığı ve ona uyulmadığı için, har vurup harman savrulduğu için gelen paralar G.Saray’ın geleceğine yönelik bir planlamayla harcanmadığı için G.Saray bugünkü çıkmaz duruma düştü. G.Saray’ın üst üste katıldığı Avrupa şampiyonalarından elde ettiği gelirlerin miktarı ortada. Nerede bu paralar?

‘TERİM DEĞERİMİZDİR’

- Fatih Terim, bu yuvada yetişmiş, kariyerini G.Saray’da yapmış, büyük başarılara imza atmış hocamızdır. Ben Fatih Hoca’yı, mevcut aday arkadaşlardan çok daha önce tanıyorum. Bir kısım arkadaşlar, Fatih Hoca ile alakalı devamlı demeç verdiler. Arkasında olduklarını söylediler. Bunda da bir mahsur yok. Bu arkadaşlar niye hepsi birden Fatih Terim diye ortaya çıktılar, samimiyet ölçüleri nedir bilmiyorum. Bunun arkasında Fatih Terim üzerinden bir oy devşirme mi söz konusu? Biz yönetime gelirsek, tabii ki Fatih Terim’le konuşacağız, asgari müştereklerde birleşirsek Fatih Terim bizim göz bebeğimizdir, değerimizdir, neden çalışmayalım.

- Gomis’in satışıyla başlayan sıkıntılı dönem, ondan sonra G.Saray’ın golcü bulamaması sıkıntıların kaynağını oluşturdu. Falcao’ya nam olsun diye G.Saray’ın kasasından her sene 7 milyon Avro ödüyoruz. Bu akıllı bir şey mi, G.Saray’a katkı mı yoksa G.Saray’a ihanet mi? Diagne’ye 13 milyon Avro verdik sadece bonservis... Bunun hesabını kimse vermiyor, bunun hesabının sorulması lazım. Şan olsun diye transfer yapılmaz.

Fotoğraf: Vedat Arık

‘ALTYAPI GELİŞECEK’

- İyi bir altyapı oluşturmalıyız. Bugünkü altyapı sistemi yanlış. Çünkü U11 ve üstü takımların hep şampiyonluğuna odaklanıyoruz. Takımdaki yetenekli futbolcuları, o yaş grubu şampiyon olsun diye bir üstüne aktarmıyoruz. Oradaki yetenekleri 2-3 kategori yukarıya atlatsak, 20’li yaşlarda Avrupa’da bir futbolcu kariyerinin en büyük transferini yapmış oluyor. Biz, 30-35 yaşında adamlar alıyoruz. Seçilirsek, 27 yaşından yukarı futbolcu almama prensibi edineceğiz. Çünkü oynarken verimli olursa satma imkânımız olur. Altyapıyı geliştirelim, Ajax, Benfica, Porto yaparken biz niye yapmayalım?

‘BORÇLAR ÖDENİR’

- Geldiğimiz zaman G.Saray’ın ödenmesi gereken borçları neyse ödenir. G.Saray kimseye el açmaz. ‘Cebime şu kadar para koydum geliyorum’ demek G.Saraylılara yakışmaz. Ben bunu kendime yakıştıramam. ‘Ben parayı hallettim, 200, 300 milyon koydum’, G.Saray’ın çaresi olamaz. Onu buluruz, G.Saray parayla ölçülmeyecek zenginliği olan bir aşktır.

‘TÜM BRANŞLAR AYAĞA KALKACAK’

G.Saray, birçok spor dalını Türkiye’ye getirip yıllarca şampiyonluklar yaşamış bir kulüp. Şu anda aşağı yukarı tamamı ihmâl edilip yok olma durumuna gelmiş. Erkek basketbol takımı bu sene düşmekten zor kurtuldu. 3 sene içinde 10 maç oynayan birine 20 milyon vermek yerine diğer tüm branşlara takviyeler yapılacak, iyi bir planlamayla hepsi ayağa kalkacak. G.Saray kendi kaynağından sporcu yetiştirecek. G.Saray’a bol sıfırlı oyuncu alma dönemi geçti. Camiamız merak etmesin başarı getirecek formüllerle geliyoruz.

‘GALATASARAY’I SATTIRMAYIZ’

G.Saray Sportif AŞ’nin satılması demek, G.Saray’ın en büyük asetinin bir başka ellere geçmesi demektir. Böyle bir şey düşünen varsa buna kalın ve kırmızı çizgilerle karşıyız. G.Saray’ı kimse satamaz, asla sattırmayız. G.Saray’a kazandırmamız lazım. İleride Riva değerine yükselecek arazilerle ilgili projelerimiz var.

İŞTE EKİBİ

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