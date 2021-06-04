Galatasaray başkanlığına adaylığını koyan tecrübeli siyasetçi İbrahim Özdemir, Radyospor'da yayınlanan Üçleme programına konuk oldu. Nazım Türknas ve Volkan Yılmaz tarafından sorulan soruları cevaplayan Özdemir, kendisini kısaca tanıttıktan sonra adaylık süreciyle ilgili gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Özdemir; "1949 Giresun doğumlu olan İbrahim Özdemir, doğuştan bir Galatasaraylıdır. Lisans eğitimimi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mimarlık bölümünde tamamlayıp, ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Milletvekillik, bakanlık gibi devletin çeşitli makamlarında görev aldım ve şimdi de tamamen Galatasaray'a fokuslandık. Buraya odaklanma sebebimiz de sadece Galatasaraylılığımızdandır. Yaklaşık 3 senedir Galatasaray başkanlık çalışmalarımı sürdürmekteyim. Türk sporunun lokomotifi olan ve en fazla taraftarı olan bu camiaya başkan olmak, her Galatasaraylının hedefidir. Ancak bu sürecin, titizlikle ilerlenmesi gereken bir yol olduğuna kanaat getirdik. Bu yüzden de yönetim planlamamızı bu doğrultuda yapmaya çalıştık. Aksi takdirde Galatasaray'a faydalı olamayacağımızı gördük ve bu anlamda sabırla hareket ettik, nihayetinde de ekibimizle birlikte adaylığımızı koyduk" ifadelerini kullandı.
Geçmişten bu yana sürekli olarak belirtilen projelerin yarım kaldığına dikkat çeken İbrahim Özdemir, kendi başkanlık döneminde böyle bir sorun yaşamamayı amaçladıklarını belirtti. Özdemir, "Bizim projelerimiz bir gecede olacak projeler değil, geçmişten bu yana düşünülen projeler. Galatasaray'ın çok projesi var planlanıp yarım kalan. Biz böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Projelerimizi yavaş yavaş faaliyete geçirmek istiyoruz" dedi.
Uzun zamandır gündemde olan ve herkesin bildiği Galatasaray Adası hakkında açıklama yapan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Adası, temel bir lokasyon bizim adımıza. Maalesef şu an içler acısı bir durumda, ama bizim çalışmalarımız sürüyor ve projelerimiz kapsamında da Galatasaray'a ciddi fayda sağlayacak bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü, burası bizim birinci önceliğimiz ve Galatasaray taraftarına ilk vaadim de bu meseleyi çözüme kavuşturmaktır."
Geçmişte yakalanan başarıların, uygulanan transfer politikaları sebebiyle yok edildiğini vurgulayan Özdemir, "Bizim gayemiz, 2000'li yıllardaki başarıları yeniden yakalamak. Maalesef son zamanlarda Galatasaray'ın parası hep çar-çur edildi. O yıllarda elde edilen başarıların gelirleri, kayboldu gitti. Çok yazık oldu. Sayın Aysal'ın döneminde 20 tane futbolcu alındı ve şimdi hiçbirisinin ismi yok ama milyonlarca Euro para harcandı. Biz bu doğrultuda ekip halinde Galatasaray'ın bu sıkıntılarını ortadan kaldırmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Galatasaray taraftarının merak ettiği transfer meselesi hakkında net açıklamalar yapan İbrahim Özdemir, artık çok fazla büyük paralar harcayarak yaşı geçmiş oyuncuları transfer etmeyeceklerini belirtti. Öte yandan taraftarı heyecanlandıracak bir açıklama da yapan Özdemir, "Transfer konusunda şunu açık belirteyim, artık bol sıfırlarla yapılan transferler Galatasaray için ortadan kalkmıştır. Daha çok genç oyuncuları pişirip, satması gerekir. Ancak bu şekilde sağlanacaktır maddi imkanlar. Ben başkan olursam, net söylüyorum 28 yaşından büyük oyuncuların ciddi katkısı olmayacağı müddetçe kesinlikle kadroya katmayacağım. Tabii bazı isimler olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu, gerçek bir Galatasaraylıdır. Ben başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım" diye konuştu.
Galatasaray'ın bir 'spor kulübü' olduğunu hatırlatan Özdemir, bu sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ve bu yüzden de göreve gelmeleri halinde tüm branşlara destek vereceklerini şu cümlelerle vurguladı:
"Galatasaray'ın en büyük gelir kaynağı futboldur. Ancak Galatasaray, sadece bir futbol kulübü değil. Diğer branşları da görmezden gelmek değil, bilakis daha fazla üzerine düşmeye çalışacağız. Oraları kapatalım, sadece futbola geçelim diyorlar. Böyle bir şey Galatasaray kültürüne yakışmaz. Biz bir spor kulübüyüz ve bunun yanında bir dünya markasıyız. Herkes bu bilinçle hareket etmelidir, biz de inşallah bu branşların da üzerine gideceğiz. Çok basit bir örnek; Falcao ve Diagne gibi oyunculara verilen milyon Euro'ların birazı diğer branşlara verilseydi biz oraları ihya ederdik."
Yapılan transfer hataları sonucunda kulübün ciddi kayıplar yaşadığına da değinen Özdemir, "Nâm olsun, şân olsun diye futbolcu alınır mı? Galatasaray'ın kasası buna uygun mu? Misal Diagne yaşı itibarıyla hâla Galatasaray'a para kazandırabilir belki, ancak Falcao için bu durum öyle değil. İyiye iyi, kötüye kötü demek zorundayız" şeklinde konuştu.
Galatasaray futbol akademisinde yetişen gençleri kaybettiklerini belirten İbrahim Özdemir, bu yeteneklerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, "Altyapıya baktığımız zaman çocuklarımıza güvenmemiz gerekiyor artık. Mesela U11'de oynayan biri ön plana atıyorsa kendisini, U15'e alınsın yani. Yaş klansmanı bekletilmesin çünkü bekletildikçe kayboluyorlar maalesef. Galatasaray'ın bu şekilde kaybettiği çok değerli isimler var. Bunun da önüne geçmeye çalışacağız" dedi.
Tüm Galatasaray üyelerini göreve davet eden Özdemir; gerekçesiz bir şekilde oy kullanmayanların, sarı-kırmızılı takıma ihanet edeceğini belirtti. Özdemir, "Ben bir Galatasaraylı olarak, diğer adaylara sadece başarılar dilerim. Şöyle ki, bu sene hiç aday olmasaydı da biz adaydık, 10 tane aday çıksaydı da biz adaydık. Bizim çok başarılı bir yönetim kadromuz var, bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ayrıca bu kulübün üyesi kimse, A'dan Z'ye herkes oyunu kullansın. Oy kullanmamak bence Galatasaray camiasına ihanettir. O yüzden burdan sesleniyorum, yalvarıyorum, hangi aday olursa olsun gelip oyunu kullansın. Görevini yapsın. Kime verirse versin oyunu ancak kullansın" açıklamasını yaptı.
Galatasaray taraftarının yoğun şekilde sorguladığı konulardan olan Fatih Terim konusunda da açıklama yapan Özdemir, "Fatih Terim'i Galatasaray'ın dışında düşünmek zaten yanlıştır. Benim Fatih hocayla ilk başta milli takıma gelişinden beri tanışıklığımız vardır. Her daim söylüyorum, hiç kimse Galatasaray'dan büyük değil. Hiçbir başkan da, aday da, hoca da, topçu da... Bunu Fatih Terim'de bilir. Kendisi çok yıprandı, çok yoruldu. Özellikle son 3-4 sezondur yaşananlar bizi bile yıprattı. Artık bu çirkin tablolar, çatışmalar son bulmalı. Bunlar bizi çok üzdü ve bunlar Ali Sami Yen'e, Galatasaray kültürüne asla yakışmayacak şeyler. Dolayısıyla Fatih hoca da Galatasaray'ın kültürünü ve menfaatlerini hepimiz kadar iyi bilir. Eğer biz göreve gelirsek, öncelikli olarak kendisiyle oturup görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri birlikte yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Fatih Terim konusunda olduğu kadar Arda Turan hakkında da sık sık sorular alan Özdemir, "Arda Turan da tıpkı Fatih Terim gibi damardan Galatasaraylıdır ve futbolu bırakacaksa, Galatasaray'da bırakmayı hak eden bir oyuncudur. Biz Avrupa'ya giderken Galatasaray'a beş kuruş kazandırmadan giden ve sözlerinde durmayan oyuncular gördük, fakat Arda öyle değil. Arda Turan, Galatasaray'a ciddi paralar kazandırarak gitmiş birisidir ve içimizden, bizden birisidir. Bu yüzden Arda bizimle devam etmelidir" şeklinde konuştu.
Son zamanlarda Sportif A.Ş'nin satılmasına yönelik gelen duyumlara karşı net ifadeler kullanan İbrahim Özdemir, "Galatasaray'da sportif AŞ'yi satmak demek, Galatasaray'ı satmak demektir. Dolayısıyla Galatasaray'ı pazarlama gibi teşebbüslerine kesinlikle karşıyız ve bu laf cambazlıklarının yapılmamasını istiyoruz. Altını kalın çizgilerle çiziyorum, Galatasaray asla satılamaz. Bunu aklından geçirenlere de net şekilde sesleniyorum, Galatasaray'ı satmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.
Mali konular hakkında sorulan sorulara da cevap veren Özdemir, sponsorluk konusunda taraftarın içine su serpti. Özdemir, "Mali kongreler yapılamadığı için biz 2 senedir net bir bilgi sahibi olmadan karanlıkta yürüyoruz. Tabii ki bu sıkıntılar sadece Galatasaray'da değil tüm kulüplerde var maalesef. Bildiğimiz bir şey var ki bu sezon seyircili olacak maçlar, bu ciddi bir gelir kaynağı. Öte yandan bizim yurt içi yurt dışı sponsorluk görüşmelerimiz de var ve herkes bilsin ki biz sponsor konusunu kesinlikle sorunsuz hallederiz. Gerek ülkemizden gerek dünya genelinden, biz bu konuyu çözeriz. Çünkü Galatasaray, dünya çapında büyük bir markadır" dedi.
Avrupa'da hiçbir başkanın isimlerini bile duymaz, bilmezken ligimizde sürekli ön planda başkanlar var. Bu konu hakkında da bir değerlendirmede bulunan Özdemir, "Ülkemizde camialar, Avrupa'da ki gibi kurumsal değil. Mesela ben başkan olursam, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını çıkar tribünden izlerim. Bizler bu aile sevincine ortak olacaksak, tribünden oluruz. Zırt pırt TV'lerin önünde olmayacağım. Gereksiz yerlerde çıkıp konuşmayacağım. Başkan sürekli konuşmak zorunda değil, bir basın sözcüsü olur ve o konuşur. Biz böyle bir anlayış benimseyerek ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Şu sıralarda sosyal medya trollerinin yoğunlaşmasıyla ilgili kendisine sorulan soruya Özdemir, "Biz oturup bu sosyal medyada adam mı kovalayacağız. Ha bu demek değil ki oturup izleyeceğiz. Kimin kim olduğunu iyi biliyoruz merak etmesinler, ben bu ülkede Ulaştırma Bakanlığı yapmış birisiyim. Barış dilini bozup, terbiyesini aşanlar bilsin ki hepsine en ağır cevapları veririz. Kimsenin yanında bırakmayız" ifadelerini kullandı.
Tesisler hakkında gündem olan projeler, maketler ile ilgili sorulan sorulara cevap veren İbrahim Özdemir, "Ben her şeyden evvel bir mimarım. Bizi maketlerle kandıramazsınız. Proje, oturulur çizilir ve ruhsata bağlanır ardından da hayata geçirilir. Kimse bu cicili bicili maketlere, sahte projelere inanmasın. Bunlar, Galatasaray'ın üstünden para kazanmaktır ve biz asla böyle bir anlayış içinde olmayacağız" dedi.
Düşmancıl değil, barışçıl bir dilin benimsenmesi gerektiğini belirten İbrahim Özdemir, son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray kültürüne göre, hepimizin seçilen başkanın çevresinde toplanmamız gerekir ve birbirimizi desteklememiz gerekir. Aksi takdirde bu iş, bencilliğe girer. Ayrıca biz genç kitleye önem veriyoruz ve Galatasaray'a faydaları olsun diye bir gençlik komitesi oluşturmayı planlıyoruz. Kendilerine bir kulübün nasıl yöneticileğine dair geliştirip, hazır hale getireceğiz. Çünkü gençliğin olmadığı hiçbir yerde bereket olmaz. Bizim anlayışımız bu yönde olacaktır. Bu vesileyle buradan tüm adaylara tekrar başarı diliyor, herkese teşekkür ediyorum."
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