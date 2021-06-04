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Geçmişten bu yana sürekli olarak belirtilen projelerin yarım kaldığına dikkat çeken İbrahim Özdemir, kendi başkanlık döneminde böyle bir sorun yaşamamayı amaçladıklarını belirtti. Özdemir, "Bizim projelerimiz bir gecede olacak projeler değil, geçmişten bu yana düşünülen projeler. Galatasaray'ın çok projesi var planlanıp yarım kalan. Biz böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Projelerimizi yavaş yavaş faaliyete geçirmek istiyoruz" dedi.



Uzun zamandır gündemde olan ve herkesin bildiği Galatasaray Adası hakkında açıklama yapan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:









"Galatasaray Adası, temel bir lokasyon bizim adımıza. Maalesef şu an içler acısı bir durumda, ama bizim çalışmalarımız sürüyor ve projelerimiz kapsamında da Galatasaray'a ciddi fayda sağlayacak bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü, burası bizim birinci önceliğimiz ve Galatasaray taraftarına ilk vaadim de bu meseleyi çözüme kavuşturmaktır."