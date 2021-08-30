Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:59

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan transferi ve Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarıyla ilgili GSTV'de açıklamalarda bulundu.

İşte Epözdemir'in açıklamaları:

"Gerçek dışı söylemlere karşı refleks göstermemiz çok olağan. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür ve 30 milyon taraftarı var. Tahir Kıran çok yanlış söylemlerde bulundu. Belgelerle kendisini zor durumda bırakacağız."

"BİZ 11 AĞUSTOS'TA TAHKİM KURULU'NU ŞİKAYET ETTİK"

"Tahir Kıran, bizim Tahkim'i savcılığa şikayet etmediğimizi söyledi. Bakın 11 Ağustos'ta biz Tahkim Kurulu'nu şikayet ettik. Dosya numarasını da veriyorum, iyi takip etsinler. Sizi ilgilendirmeyen bir dosyayı, ilgilisinden daha fazla takip ediyorsunuz. Neden? Biz belge sunuyoruz. Gerçek dışı açıklamalar yapmıyoruz. Tarihe not düşülsün. Bu dava da düşecek."

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

"Hiç kimse Galatasaray Başkan yardımcısına 'şov yapıyor' diyemez. Herkes haddini bilsin. Sayın Tahir Kıran'a bu ifadeyi iade ediyorum. Bu belgeyle kimin şov yaptığını herkes görmüş oldu. Kimin yalan söylediği ve kıvırdığı bu belgeyle ortaya çıkmıştır."

"FATİH TERİM İLE ARAMIZDA İKİLİK YARATMAYA ÇALIŞMASINLAR"

"Sayın Fatih Terim ile ilgili daha dün neler söylediğini bütün kamuoyu biliyor. Fatih Hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Teknik konularda tek yetkilidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetsel olarak tek patronu ise Sayın Burak Elmas'tır. Florya ile bizim aramızda ikilik yaratmaya çalışmak iş yapmaz. Bunun karşılığı olmaz. Galatasaray'a bunlar sökmez."

"TAHKİM DAVAMIZ SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR?"

"Biz seninle anlaşma yapıyoruz. Dolayısıyla geçmişe yönelik davalarımızdan vazgeçiyoruz. Peki neden bizim Tahkim'e açtığımız davadan vazgeçmemizi istiyorsun? Bunun seninle ne ilgisi var? Neden bana Whatsapp mesajlarında, "Bunu sen halledersin, başkanı ikna et" diyorsun? Bu iş sizi neden ilgilendiriyor?"

"OĞULCAN'IN LİSANSI ÇIKACAK"

"Tahkim'in kararına karşı AİHM'e gidiyoruz. Hukuka aykırı verilen karar nedeniyle oyuncumuz mağdur edildi. Çalışma hakkı elinden alındı. Biz para ödemeyeceğiz. UEFA'dan gelen paralarımız var. TFF, 'kesmeyin' dememize rağmen büyük ihtimalle gelirlerimizden kesecek ve Oğulcan için bu bedel Rizespor'a verilecek. Oğulcan'ın lisansı da çıkacak."