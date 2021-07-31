Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:41

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün tedavi gören eski futbolcusu İlyas Tüfekçi'yi evinde ziyaret etti.

Elmas, 61 yaşındaki eski futbolcuya moral verdi. İlyas Tüfekçi'nin kızı, oyuncu İlkin Tüfekçi, babası ve Elmas ile görüntülü aramayla görüştü. İlkin Tüfekçi, ziyaretin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün babamı Sayın Burak Elmas ziyarete geldi... Babam çok mutlu oldu... Ben de tüm kalbimle teşekkür ederim... Mutlu etmek, moral vermek bu kadar kolay işte... Teşekkürler sayın başkan, teşekkürler desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarı."

İlyas Tüfekçi, 1983 ve 1986 yılları arasında Fenerbahçe, 1986 ve 1990 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

İlyas Tüfekçi'nin kızının paylaşımı şu şekilde:



