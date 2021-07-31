Galatasaray - St Johnstone FC maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:35

Galatasaray, UEFA Ligi Üçüncü Eleme Turu birinci ayak maçında 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de, St Johnstone F.C. takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımla, maçın biletlerinin, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunulacağını bildirdi.

2020-21 sezonunda kombinesi olan taraftarların, St Johnstone FC ile oynanacak maçı bedelsiz olarak izleyebileceği kaydedilirken taraftarların, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında rezervasyon yapması gerektiği ifade edildi.

5 Ağustos'ta oynanacak Galatasaray-St Johnstone FC maçının bilet fiyatları ise şöyle:

Localar: 1.000 TL

1.Kategori: 750 TL

2.Kategori: 400 TL

3.Kategori: 300 TL

4.Kategori: 150 TL

5.Kategori: 125 TL