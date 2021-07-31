Galatasaray - St Johnstone FC maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak
Galatasaray'ın, UEFA Ligi Üçüncü Eleme Turu birinci ayağında, 5 Ağustos Perşembe günü St Johnstone FC takımı ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.
Galatasaray, UEFA Ligi Üçüncü Eleme Turu birinci ayak maçında 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de, St Johnstone F.C. takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımla, maçın biletlerinin, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunulacağını bildirdi.
2020-21 sezonunda kombinesi olan taraftarların, St Johnstone FC ile oynanacak maçı bedelsiz olarak izleyebileceği kaydedilirken taraftarların, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında rezervasyon yapması gerektiği ifade edildi.
5 Ağustos'ta oynanacak Galatasaray-St Johnstone FC maçının bilet fiyatları ise şöyle:
Localar: 1.000 TL
1.Kategori: 750 TL
2.Kategori: 400 TL
3.Kategori: 300 TL
4.Kategori: 150 TL
5.Kategori: 125 TL
Galatasarayımızın, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da St Johnstone F.C. ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 31, 2021
Detaylar için https://t.co/H2wrLvQgzh pic.twitter.com/VfSXQ5VSuu
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