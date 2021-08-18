Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna konuştu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:04

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması ve oyundan atılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray TV'ye konuşan Elmas, şunları söyledi:

"Bu bir aile meselesidir. Teknik direktör ve takım kaptanlarımızla görüşerek Marcao'yu gereken cezayı vereceğiz. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın."

"YAPILMASI GEREKENLER YAPILIYOR"

Elmas, sözlerine şöyle devam etti:

"Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki, Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray’da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray’a dikte edemez. Yönetim olarak Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Kulübün disiplin talimatı gereği yapılması gerekenler yapılıyor."

"GALATASARAYLILAR RAHAT OLSUN"

Burak Elmas, geleceğe yönelik transferler yaptıklarını ifade etti:

"Bu sene ciddi bir yeniden yapılanmaya gittik. Hocamız bunu defalarca anlattı. Galatasaray'ın önümüzdeki 3-5 senesinde oynayabilecek yıldız ve yıldız adaylarını transfer ettik. Tek şanssızlığımız ülke puanı düşüklüğü nedeniyle elemelere erken başlamak oldu. Galatasaraylılar rahat olsun. Galatasaray'a yakışan ve gurur yaşatacak bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Randers maçından iyi bir sonuçla dönüp grup aşamasına kalmak istiyoruz."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın 20.00'de Danimarka temsilcisi Randers'a konuk olacak.