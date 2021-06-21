Galatasaray Başkanı Elmas’tan ilk icraat: Fatih Hoca bugün Florya’da

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, seçilmesinden saatler sonra ilk icraatını yaptı; Sarı-Kırmızılılarda 5. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Elmas, 31 Mayıs’ta sözleşmesi biten Terim’le dün bir görüşme gerçekleştirdi ve tecrübeli hocayla her konuda anlaştı. Fatih Terim bugün Florya’da mesaisine başlıyor. Burak Elmas, “Hocamızla görüştük, pazartesi sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız” ifadelerini kullandı.

‘İLK GÜNKÜ GİBİ’

Terim, dün saat 19.05’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkan Elmas’ın açıklamasını alıntılayıp, “Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi” mesajını yazdı. Elmas ile Terim’in transferdeki yol haritasının belirlenmesinin ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda belirlenen oyuncularla görüşmeler başlayacak. Elmas, 12 oyuncu ile temas kurmuştu, bu isimler Terim’e sunulacak. Arda Turan, Donk ve Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalanacak. Onyekuru için Fatih Terim’in isteği doğrultusunda hareket edilecek.

KULÜBÜN FİNANSAL RÖNTGENİ ÇEKİLECEK

Galatasaray, haziran ayında toplamda 280 milyon TL’lik bir ödemeyle karşı karşıya. Bu paranın içinde; futbolcuların maaşları, sözleşmelerindeki başarı bonusları ve primler, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitleri yer alıyor. Elmas ile ekibi, kısa süre içinde bu ödemeyi gerçekleştirecek. Yeni yönetimin yoğun mesai harcayacağı diğer nokta mali konular olacak. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları incelenecek ve 1 ay içinde Sarı-Kırmızılı kulübün finansal röntgeni camiaya açıklanacak. Elmas, başta basketbol ve voleybol olmak üzere diğer tüm branşlardaki yeniden yapılanmayı göreve geldiği ilk 100 gün içinde tamamlamayı planlıyor. Ayrıca futbol takımının kullanacağı Kemerburgaz’daki yeni tesisin ve 4 adet antrenman sahasının inşaatına başlanması hedefleniyor.

