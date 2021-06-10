Galatasaray Başkanı'nı bekleyen büyük tehlike; 1 yıl sonra 1 milyar TL gerek!

10 Haziran 2021 Perşembe, 12:49

Galatasaray Kulübü'nde seçime 9 gün kala, geçmiş döneme ait 3 aylık ödemenin yanı sıra Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılandırma anlaşması mevcut adayların hesaplarını yeniden yapmasına neden oldu.

19 Haziran'daki seçim öncesi mevcut Mustafa Cengiz yönetimi, geçmişe dönük borçlar, söz ve taahhütler konusunda net bir bilgilendirme yapmazken, adaylardan biri www.cumhuriyet.com.tr'ye yapıtğı açıklamada, "Dernek ve A.Ş.'nin borçları hakkında net bilgi yok. Bildiğimiz bir şey var, mart, nisan, mayıs ödemelerinin durduğu. Bunu yönetimden futbolla ilgilenen bir arkadaş, "Aday olacaklar ilk planda 300-400 milyon bulmalı" diye özetledi." ifadesini kullandı.

Galatasaray'da 3 yıllığına seçilecek yönetimi bekleyen asıl sıkıntı ise Bankalar Birliği ile yapılan uzun vadeli sözleşme. İlk yılı ödemesiz geçtikten sonra 2022 ve 2023 yılında ödenecek toplam 1 milyar TL para ve faizi, yeni yönetimi terleteceğe benziylor.

Kulislerde bu ödeme tablonun tam ayrıntıları konusunda kimsenin net bir bilgiye sahip olmadığı da belirtiliyor.

KULÜP SATILAMAZ!

Galatasaraylı üyelerin yazıştıkları mail ve whatsapp gruplarındaki yazışmalarında 2 gündür kulübün satılıp, satılmayacağı konusu tartışmaya açıldı. Adaylardan Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir kulübün satışına şiddetle karşı çıktılar. Yiğit Şardan ise kulübün futbol AŞ bölümünün satılabileceğini savunuyor. Gruplarda Şardan bu görüşü nedeniyle üyelerden büyük tepki gördü. Ayrıca Eşref Hamamcoğlu'nun Club House'taki açıklamalarında, "Galatasaraylı biat etmez, eğilip bükülmez, ağlayıp da hak aramaz" sözü de dikkat çekti.