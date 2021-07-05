Galatasaray, Emre Akbaba’nın sözleşmesini uzattı, sırada yeni anlaşmalar var

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:00

Sağlık kontrolünden geçen ve dün antrenmana çıkan tecrübeli oyuncu Emre Akbaba, “Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz. Gerçekten özledim takım arkadaşlarımı da onlarla birlikte çalışmayı da. Hocalarımızla birlikte inşallah güzel çalışmalarımızı yapıp, PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz” dedi.

TERİM, ARDA, BARIŞ SIRADA

Sarı-Kırmızılı kulüp, yeni aldığı kararla, belli bir tutara ulaşmayan anlaşmaların mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) artık bildirmediği için Akbaba’nın alacağı garanti ücret ve primlere dair paylaşım yapmadı. Geçmiş döneme ait bazı ödemeleri çözüp transfer yasağını kaldıran yönetim, Arda Turan’la da 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ardından teknik direktör Fatih Terim’le 3 senelik kontrat yapılacak. Keçiören-gücü’nün 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz’la da bu hafta sözleşme imzalanacak.

KAAN AYHAN YARIŞI

Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi için Sassuolo ile görüşmelerini devam ettiriyor. Milli futbolcuya, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin de talip olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibine olan teklifini güncelleyecek. Terim, sağ bek, stoper ve orta sahada oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun transferini ısrarla istiyor.

MUSLERA DÖNÜYOR

Sarı-Kırmızılılara, 20-21 Temmuz’da PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi kaleci Muslera’dan iyi haber geldi. Uruguay, Kupa Amerika çeyrek finalinde Kolombiya’ya penaltılarda 4-2 yenilip turnuvaya veda etti. Mus-lera’nın kısa bir süre içinde İstanbul’a dönüp PSV maçı öncesi takıma katılacağı öğrenildi.

MUHAMMED BEKLEYİŞİ

Galatasaray’ın geçen hafta Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Muhammed’in tedavisi sürüyor. Koşulara başlayan Mısırlı futbolcunun durumu, bu hafta içinde değerlendirilecek. Tedaviye olumlu yanıt veren Muhammed’in öngörülenden hızlı şekilde haftaya takımla çalışması bekleniyor.

HAGİ-POPESCU FLORYA’DA

Galatasaray’ın geçmişte yakaladığı başarılarda önemli payı olan eski futbolcular Hagi ve Popescu dün Florya’daydı. Sarı-Kırmızılıların antrenmanını izleyen iki isim, teknik direktör Fatih Terim’le bir araya geldi. Hagi, Arda Turan’la sohbet etti, diğer futbolcularla görüştü.

