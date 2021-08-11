Galatasaray'da Fatih Terim ve Patrick van Aanholt, St. Johnstone sınavı öncesinde açıklamalarda bulundu

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:42

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yeni transferlerden Patrick van Aanholt, takımın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda yarın St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak maçta, Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe'ye şans vereceğini açıkladı.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Fatih Terim, İskoç ekibi St. Johnstone'un mücadeleci bir takım olduğunu kaydetti:

"St. Johnstone'un performansı beni şaşırtmadı, maçın nasıl geçeceğini de söylemiştim. İkinci yarının başındaki kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı gördüm. Çok mücadele eden, temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım. Sadece Muslera'yı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız, önemli bir dezavantaj. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik."

"ATMOSFER HAREKETLİ VE HEYECANLI OLACAK"

Terim, İskoçya'daki maçın %100'lük seyirci kapasitesi ile oynanacak olmasını değerlendirdi:

"Enteresan bir başlangıç yaptık. Bir tek biz full kapasite oynayamıyoruz, inşallah biz de bir gün full kapasite oynarız. Bizim lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Rakiplerimiz ilk defa full oynayacaklar. Ben lig maçlarını seyrettim, full değildi. Şimdi full. Atmosferin çok hareketli ve heyecanlı olacağı kesin. Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacak. Buna da alışkınız. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor, bunlar futbolun içindeki güzel şeyler. Umarım tribündeki bu güzellikler sahaya da yansır."

"SICAĞA ALIŞTIK, BURADA ÜŞÜYORUZ"

Fatih Terim, ülkede havanın soğuk olmasına değindi:

"En önemli değişiklik, aşağı yukarı 20 derece fark var. Ben kabanlayım. 40 derecelerden geldik, bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. O kadar sıcağa alıştık ki, burada epey üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah etkilemez."

"SÜREKLİ FALCAO'YU SORUYORSUNUZ"

Terim, Falcao'nun kadroya alınmaması ile ilgili şunları söyledi:

"Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur."

VAN AANHOLT: "KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Yeni transfer Patrick van Aanholt, takıma alıştığını ifade etti:

"Takıma iyi adapte olduğumu ve kondisyon durumumun iyi olduğunu düşünüyorum. İlk maça göre farklı bir maç olacak, nasıl oynadıklarını biliyoruz, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi oyunumuzu oynayıp, göreceğiz. Galatasaray'la yılın başından beri görüşüyorduk, uzun bir süreçti. Şu anda burada olduğum için mutluyum."

Van Aanholt, Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi:

"Ocak'tan bu yana Galatasaray'la görüşüyorum. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten teklif gelince doğal olarak etkilendim. Buradayım, mutluyum."