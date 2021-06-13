Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan: "Beşiktaş ile beraber Galatasaray da şampiyon sayılmalıdır"

13 Haziran 2021 Pazar, 23:33

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan katıldığı bir canlı yayında, "Beşiktaş ile beraber Galatasaray da geçen sezonun şampiyonu sayılmalıdır" açıklamalarını yaptı.

Doğan, "Türkiye'deki futbol yargısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tartışmalıdır ve yok hükmündedir. Dolayısı ile geçen sezon tartışmalıdır." dedi.

Doğan, 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ve Tahkim Kurulu'nun da onayladığı "sportmenliğe aykırı ifadeler" gerekçesiyle hak mahrumiyeti ve para cezasına mahkum edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından haklı bulunarak, tarafına tazminat ödenmesine karar verilmişti. Doğan bu kararın ardından, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardan sonra, artık Türkiye'de meşru bir spor yargısı kalmamıştır" açıklamalarını yapmıştı.