Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan: "Beşiktaş ile beraber Galatasaray da şampiyon sayılmalıdır"
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan katıldığı bir canlı yayında, "Beşiktaş ile beraber Galatasaray da geçen sezonun şampiyonu sayılmalıdır" açıklamalarını yaptı.
Doğan, "Türkiye'deki futbol yargısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tartışmalıdır ve yok hükmündedir. Dolayısı ile geçen sezon tartışmalıdır." dedi.
Doğan, 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ve Tahkim Kurulu'nun da onayladığı "sportmenliğe aykırı ifadeler" gerekçesiyle hak mahrumiyeti ve para cezasına mahkum edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından haklı bulunarak, tarafına tazminat ödenmesine karar verilmişti. Doğan bu kararın ardından, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardan sonra, artık Türkiye'de meşru bir spor yargısı kalmamıştır" açıklamalarını yapmıştı.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Çin baskıyı artırdı, Bitcoin düştü! İşte son durum
- MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı
- Müsilajdan sonra kıyılarda yeni tehdit
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı