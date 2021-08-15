Robin van Persie, Fenerbahçe'ye başarılar diledi

15 Ağustos 2021 Pazar, 12:28

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile bu akşam 21.45'te oynayacağı maç öncesinde eski takımına başarılar diledi.

2019'da futbolu bırakan dünyaca ünlü yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Altı yıl önce ilk Süper Lig maçımı oynamıştım, muhteşem anılardı." ifadelerini kullandı. Van Persie, mesajında Türkçe "Bu sezon iyi şanslar" ifadelerine de yer verdi.

38 yaşındaki van Persie, 2015 ve 2018 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti. Forvet oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 87 maçta 36 gol ve 7 asistlik bir performans göstermişti.

Van Persie'nin paylaşımı şu şekilde: