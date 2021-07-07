07 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:00

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve hedeflediği bazı isimleri 20-21 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçına yetiştirmek isteyen Galatasaray, Gedson Fernandes için haber bekliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica’ya satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama teklifinde bulunuldu. Galatasaray’ın kiralama teklifinin 1.5 milyon Avro; 2021-2022 sezonu sonunda devreye girecek satın alma opsiyonunun ise 8 milyon Avro olduğu öğrenildi. Portekizli futbolcu, Galatasaray’ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

Gedson ayrıca iyi performans sergilediği ve mutlu olduğu Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini de Benficalı yetkililere iletti. Galatasaray’da tüm gözler Benfica’nın vereceği yanıta çevrildi. Ancak Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus’un, kiralıktan dönen oyuncuların performansını ilk etap kampta gözlemleyip kararını daha sonra vereceği öğrenildi. Benfica’nın takım kadrosunda şu anda 42 oyuncu bulunuyor. Kırmızı-Beyazlı ekibin, çeşitli kulüplerden kiralık dönen futbolcu sayısı da hayli fazla. Ayrıca, Fernandes’e farklı kulüplerin de talip olduğu ve bazılarının Benfica ile temasa geçtiği gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Sarı-Kırmızılıların, 22 yaşındaki oyuncuyu, hedeflediği tarihte transfer edebilmesi adına bir süre daha beklemesi gerekebilir.