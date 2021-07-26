Galatasaray, gençleştirme hamlesiyle kadrosunu ileriye dönük olarak yeniliyor
PSV mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim’in belirlediği üç yıllık plan çerçevesinde takımı gençleştirme hamlesine devam edecek.
Galatasaray camiasına, “Belki bazı maçları kaybedeceğiz, istedikleri gibi olmayacağız, ama üç senelik plan içerisinde çok şeylerin değişeceğini görecekler” diyen Terim, kadronun yaş ortalamasını düşürmek, şampiyonluk yarışında iddialı olabilecek ve kulübün ileride önemli gelir elde edebileceği isimleri takıma katmak adına çalışıyor. 28 yaşındaki Aytaç ve Alpaslan dışında Barış Alper Yılmaz (21), Sacha Boey (20), Cicaldau’yu (24) transfer eden Galatasaray, orta saha hattındaki eksik parçaları Benfica’dan Gedson Fernandes (22) ve Alanyaspor’dan Berkan Kutlu (23) ile doldurmakta ısrarlı. İki oyuncu için kulüpleriyle sıkı pazarlık sürüyor. Sürecin uzamasının temel nedeninin, yönetimin, ödeme takvimini vadelere yaymak istemesi olduğu kaydedildi. Bu konuda Alanyaspor cephesinin olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ancak Benfica’nın, Gedson için yapılan kiralama teklifi için satın alma şartıyla ilgili bazı taleplerinin müzakere edildiği bildirildi.
‘MAHCUP ETMEM’
Galatasaray’ın 6.5 milyon Avro bonservis bedeli ödeyerek beş yıllık sözleşme imzaladığı Alexandru Cicaldau, dün Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, “Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum. Romanya’da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray’da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim” dedi.
MAAŞ BÜTÇESİ DÜŞECEK
Fatih Terim, mevcut kadrodaki Kerem Aktürkoğlu (22), Mustafa Muhammed (23), Marcao (25), Oğulcan Çağlayan (25), Emre Kılınç (26) ve Taylan Antalyalı (26) ile birlikte ilk 11’in yaş ortalamasını aşağıya çekip daha dinamik bir takım yaratmak istiyor. Bu kadroya, mali şartlar gözetilerek 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt gibi tecrübe sunabilecek birkaç ismin daha dahil edilmesi gündeme gelebilir. Birer yıllık kontratları kalan Falcao, Feghouli ve Babel ile bu sezon başı yollar ayrılabilirse, takımın yaş ortalaması daha da düşecek. Bu ayrılıklar gerçekleşirse, teknik heyetin transfer listesindeki genç alternatif isimlerin alınması adına yoğun mesai harcanacak. Sarı-Kırmızılı kulüp bir yandan da içinde bulunduğu mali durum nedeniyle takım bütçesini düşürmeye çalışıyor. TFF’nin harcama limitini ve Bankalar Birliği anlaşmasını dikkate alan yönetim, transferde oyunculara yüksek paralar vermeden adımlarını atıyor. Bu sayede, gelecek üç yılın kadrosunun maaş bütçesinin dengeli hale getirilmesi hedefleniyor. Falcao, Feghouli, Babel takımdan giderse, Cim-Bom bu sezonun bütçesinde kendine daha rahat hareket alanı yaratacak.
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