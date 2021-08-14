Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi’ndeki St. Johnstone karşılaşmasında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü sahada ve salonda yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise sahada yenilenme çalışması yapan grup ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde durulan bir antrenman yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Victor Nelsson, takımla beraber ilk kez antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, Giresunspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da özel bir uçuşla Ordu-Giresun Havalimanı’na hareket ederek müsabaka öncesi Giresun’da kampa girecek.
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