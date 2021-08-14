Marius Sumudica: “Galatasaray beni arayabilir”
Romanya Ligi takımlarında Cluj’u çalıştıran Mario Sumudica, Claudiu Petrila transferiyle ilgili, “Galatasaray ilgileniyorsa beni mutlaka arar.” dedi.
Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Rumen orta saha Claudiu Petrila ile ilgili Marius Sumudica, ligde oynanan Farul maçının ardından açıklamalarda bulundu.
“İYİ BİR İLİŞKİM VAR”
Süper Lig’de daha önce Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor’da çalışan Sumudica, “Galatasaray, Petrilla ile ilgileniyorsa beni mutlaka arar. Fatih Terim’le iyi bir ilişkim var. Lig devam ederken de konuştum.
Yabancı sınırı ve benzer konularda benim fikrim soruldu ve iletişime geçildi. Cluj’dan biriyle ilgileniyorlarsa beni mutlaka arayacaklardır.” ifadelerini kullandı
“BİRKAÇ YIL KAYBETTİ”
Rumen teknik adam Petrilla ile ilgili ise şunları söyledi, “Petrilla birkaç yıl kaybetti. Daha çok ilgilenilmesi gerekiyordu. Geleceği olan, inanılmaz çaba gösteren ve kulüp için acı çeken oyunculardan biri.
Eğer yeterli ilgi gösterilseydi çok farklı bir seviyede olurdu. Söz verdiğim gibi ona gerekli desteği sağlayacağım.”
Video Haberler
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları
En Çok Okunan Haberler
- Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü
- Selin vurduğu Batı Karadeniz ağlıyor, öfke büyük
- Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
- Sel mağduru Kübra Çelik'ten Kastamonu Valiliği'ne çağrı
- Ünlü şarkıcının bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
- Karın ağrısıyla gitti: Hastaneden cansız bedeni çıktı
- Can kaybı her geçen saat artıyor