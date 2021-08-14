Marius Sumudica: “Galatasaray beni arayabilir”

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:01

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Rumen orta saha Claudiu Petrila ile ilgili Marius Sumudica, ligde oynanan Farul maçının ardından açıklamalarda bulundu.

“İYİ BİR İLİŞKİM VAR”

Süper Lig’de daha önce Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor’da çalışan Sumudica, “Galatasaray, Petrilla ile ilgileniyorsa beni mutlaka arar. Fatih Terim’le iyi bir ilişkim var. Lig devam ederken de konuştum.

Yabancı sınırı ve benzer konularda benim fikrim soruldu ve iletişime geçildi. Cluj’dan biriyle ilgileniyorlarsa beni mutlaka arayacaklardır.” ifadelerini kullandı

“BİRKAÇ YIL KAYBETTİ”

Rumen teknik adam Petrilla ile ilgili ise şunları söyledi, “Petrilla birkaç yıl kaybetti. Daha çok ilgilenilmesi gerekiyordu. Geleceği olan, inanılmaz çaba gösteren ve kulüp için acı çeken oyunculardan biri.

Eğer yeterli ilgi gösterilseydi çok farklı bir seviyede olurdu. Söz verdiğim gibi ona gerekli desteği sağlayacağım.”