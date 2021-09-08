Galatasaray'ın istediği Aliou Dieng'in kulübünden açıklama

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:49

Fatih Terim tarafından uzun bir süredir istenilen orta saha takviyesinde listenin başında Aliou Dieng bulunuyordu.

Malili genç futbolcunun kulübü Al Ahly, Galatasaray ile anlaşma sağlayamadıklarını belirtirken, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı teklifi düşük bulduklarını belirtti.

Mısır ekibinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Ekonomik beklentilerimizi karşılayamadı ve sundukları ödeme planı çok uzun bir süreye yayılmıştı. En yüksek teklifleri 5 milyon dolardı." ifadelerini kullandı.

2019 yaz transfer döneminde El Ahly takımına transfer olan Dieng, geçen sezon 51 maça çıktı. Aliou Dieng, aynı zamanda iki sene üst üste Mısır ekibiyle CAF Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.