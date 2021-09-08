Galatasaray'ın istediği Aliou Dieng'in kulübünden açıklama
Galatasaray'ın üzün süredir transfer listesinde bulundurduğu Aliou Dieng'in kulübü Al Ahly, transferin gidişatı hakkında açıklama yayınladı.
Fatih Terim tarafından uzun bir süredir istenilen orta saha takviyesinde listenin başında Aliou Dieng bulunuyordu.
Malili genç futbolcunun kulübü Al Ahly, Galatasaray ile anlaşma sağlayamadıklarını belirtirken, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı teklifi düşük bulduklarını belirtti.
Mısır ekibinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Ekonomik beklentilerimizi karşılayamadı ve sundukları ödeme planı çok uzun bir süreye yayılmıştı. En yüksek teklifleri 5 milyon dolardı." ifadelerini kullandı.
2019 yaz transfer döneminde El Ahly takımına transfer olan Dieng, geçen sezon 51 maça çıktı. Aliou Dieng, aynı zamanda iki sene üst üste Mısır ekibiyle CAF Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Video Haberler
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- İnce hakkında hapis cezası
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç