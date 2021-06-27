Galatasaray, hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında bu akşam Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2021 Pazar, 17:45
Galatasaray, hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile kozlarını paylaşıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayan karşılaşma, GSTV ve Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılarda iki yeni transfer, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şu şekilde:

"Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Mostafa Mohamed."

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, oyunun dördüncü dakikasında yerde kaldı ve sağlık ekipleri sahaya girdi. Tedavi sonrasında Mohamed'in yerine Ali Yavuz Kol girdi.

Sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara'nın 37. dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti.


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