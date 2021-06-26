Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu: "Barış için Galatasaray'la prensipte anlaştık"
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray'la prensipte anlaştıklarını ve son durumun pazartesi günü netleşeceğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, beIN Sports'ta katıldığı bir programda Galatasaray'ın gündemindeki Barış Alper Yılmaz'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tahiroğlu, transfer için Galatasaray'la prensipte anlaşmaya vardıklarını söylerken Beşiktaş ve Trabzonspor'la da görüştüklerini belirtti.
Sedat Tahiroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Prensip olarak anlaşma yapıldı. Ama bahsedilen rakamlara değil. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz ve rakam o zaman kesinleşecek. Beşiktaş’la, Trabzonspor’la, Rizespor’la görüşüldü. Antep ve Hatay aradı. Biz bir fiyat söyledik.
Söylediğimiz rakam 3 milyon Avro gibi bir rakamdı. Ama bu rakamı veren olmadı. Galatasaray’la bir futbolcu alışverişi olacak. Bonus olacak. Prensip haline getirdik ama kesin olarak pazartesi günü netleşecek.
Barış’ı biz geçtiğimiz sene 170 bin TL’ye aldık. Barış’ı aldığımızda oynamıyordu. Biz potansiyeli gördük ve çok ahlaklı bir çocuk. Ben Galatasaray’a ve Türk futboluna çok yararlı olacağına inanıyorum."
13 GOLE DİREKT KATKI
Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Alper Barış Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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