Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi için ihraç adımı

Galatasaray'da tüzüğün 109/2 maddesi kapsamında eski yönetimin disiplin kuruluna gönderilmesi için bir dilekçe hazırlandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2021 Pazar, 11:04
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi için ihraç adımı
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Galatasaray’da geçen hafta başkan, yönetim ve tüm kurullar değişti. Eski başkan Mustafa Cengiz döneminde, camia içi birçok tartışma yaşanmış, genel kurul toplantısı yargıya taşınmış, üyelerle yöneticiler mahkemelik olmuştu. 

Son olarak olağan tarihi 29 Mayıs olan seçimin 5 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısı kararıyla iptal edilmesi sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye sebebiyet vermişti. Hatta o günlerde de bu kararı alan herkesin tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması gerektiği ileri sürülmüştü. 

Tüzüğün 109/2 maddesi kapsamında disiplin kuruluna gönderilmek üzere bir dilekçe hazırlandı. Yeni yönetimden bağımsız olarak hazırlanan bu dilekçe üyelere gönderiliyor ve isteyen imzalanacak bir süre sonra da disiplin kuruluna teslim edilecek.

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