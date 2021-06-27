Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi için ihraç adımı

Galatasaray tüzüğünün 109’uncu maddesi “Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler”i kapsarken 109/2’de “Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak” ifade yer alıyor.

Tüzüğün 109/2 maddesi kapsamında disiplin kuruluna gönderilmek üzere bir dilekçe hazırlandı. Yeni yönetimden bağımsız olarak hazırlanan bu dilekçe üyelere gönderiliyor ve isteyen imzalanacak bir süre sonra da disiplin kuruluna teslim edilecek.