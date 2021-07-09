Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile 10 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da hazırlık maçı oynayacak.

DHA
09 Temmuz 2021 Cuma, 11:11
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’yı ağırlayacak.  

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma D-Smart'ta 77. kanal olan Spor Smart’ta yayımlanacak.


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