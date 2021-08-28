Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:32

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.

MORUTAN FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan, yarın görev verilmesi durumunda yeni takımıyla ilk maçını oyanayabilecek.

Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.

SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.