Galatasaray'dan bir ilk: Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek

27 Ağustos 2021 Cuma, 23:54

Galatasaray, resmi Fan Token partneri Socios.com ile bir ilke imza atıyor.

Sarı kırmızılı ekibin resmi Fan Tokenı olan GAL Fan Token’ın sahibi taraftarlar, GAL Fan token’a sahip olmanın sağladığı oy haklarını bu sefer Galatasaray’ın son transferi Rumen genç yıldız Olimpiu Morutan’ın forma numarasını seçmek için kullanıyor.

MORUTAN’IN FORMA NUMARASINI TARAFTARLAR SEÇECEK

Socios.com uygulamasını indirerek GAL Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Rumen oyuncunun sarı kırmızılı formasının numarasını belirleyecek. 10, 14 ve 21 forma numarasının yer aldığı oylama 24 saat sürecek. Morutan, sezon boyunca GAL Token sahiplerinin seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.