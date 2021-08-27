Galatasaray'dan bir ilk: Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek
Galatasaraylı taraftarlar, GAL Fan Token sayesinde Olimpiu Morutan'ın forma numarasını seçecek.
Galatasaray, resmi Fan Token partneri Socios.com ile bir ilke imza atıyor.
Sarı kırmızılı ekibin resmi Fan Tokenı olan GAL Fan Token’ın sahibi taraftarlar, GAL Fan token’a sahip olmanın sağladığı oy haklarını bu sefer Galatasaray’ın son transferi Rumen genç yıldız Olimpiu Morutan’ın forma numarasını seçmek için kullanıyor.
MORUTAN’IN FORMA NUMARASINI TARAFTARLAR SEÇECEK
Socios.com uygulamasını indirerek GAL Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Rumen oyuncunun sarı kırmızılı formasının numarasını belirleyecek. 10, 14 ve 21 forma numarasının yer aldığı oylama 24 saat sürecek. Morutan, sezon boyunca GAL Token sahiplerinin seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.
İlklerin takımı olan Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2021
$GAL Fan Token sahibi taraftarlarımız, Socios uygulamasında yeni transferimiz Olimpiu Morutan’ın forma numarasını belirliyor.
Bu tarihi oylamaya katılmak için https://t.co/UE8BpUMu7d
$CHZ pic.twitter.com/Az8hlGzlhI
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