Galatasaray’ın veda etmek istediği Feghouli ve Diagne performanslarıyla parmak ısırtıyor

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:00

Galatasaray’ın 3 milyon 850 bin Avro’luk yıllık ücreti nedeniyle yollarını ayırmayı planlayıp bu düşünceyi bizzat başkan Burak Elmas’ın kendisine ilettiği Feghouli ile transferi gündemde olan Diagne adeta yeniden doğdu.

Sarı-Kırmızılıların son maçlarında ilk 11’e abone olan iki isim hem performansları hem de aidiyet duygularıyla teknik direktör Fatih Terim’den geçer not aldı. Tecrübeli hocanın, sezonun ilk döneminde iki oyuncusuyla Florya’da yaptığı bire bir görüşmelerin, Feghouli ile Diagne’nin tempolarını yükseltmesinde önemli rol oynadığı öğrenildi. Sezon öncesi bazı Avrupa kulüpleri, Feghouli için nabız yoklasa da yıllık ücretini karşılayamacakları için transfer gerçekleşmedi. Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Ligi’nde kiralık geçiren, Galatasaray’ın sezon başı kampına da geç katılan Diagne ise birkaç ekiple görüşse de ne kendisini ne de Sarı-Kırmızılıları tatmin eden bir teklifle karşılaşmadı. Terim’in, Falcao’nun ayrılığının beklendiği şu günlerde Diagne’nin kalmasından yana görüş belirttiği kaydedildi. Feghouli’nin de kendisine verilen şansı iyi değerlendirmesinin ardından, yönetimin yaptığı ücretinde indirim teklifine sıcak baktığı, yeni kontrat imzalanmasının gündeme gelebileceği bildirildi.

ELMAS’A 45 GÜN CEZA



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a, TFF’ye yönelik açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Elmas, önceki gün, PFDK’ye savunma yapmayacağını duyurmuştu. Burak Elmas, ceza sonrası, sosyal medya hesabından, Metin Oktay’ın fotoğrafıyla birlikte, Socrates’in “Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım” sözünü paylaştı.

MORUTAN’IN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray, Sekidika’yı Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven’e bir yıllığına kiraladı. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar yabancı kontenjanında yer açtı ve yeni transferi Morutan’a lisans çıkardı. G.Saray, Ali Yavuz Kol’u bir yıllığına Keçiörengücü’ne kiralık verdi.

NUMARA İŞİ TARAFTARDA

G.Saray bir ilke imza atıp, GAL Fan Token sahibi taraftarlarının, Socios uygulamasında Morutan’ın forma numarasını belirleyeceğini duyurdu. Seçenekler arasında, “10”, “14” ve “21” numaraları yer alıyor.