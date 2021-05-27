Galatasaray kripto paradan 100 milyon tl'den fazla para kazandı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 14:18

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Spor ve eğlence sektörünün kripto parası Chiliz ($CHZ) tarafından hayata geçirilen, Socios.com platformuna Eylül 2019’da dahil olarak yalnızca Türkiye’nin ilk Fan Token çıkaran kulübü olmasının yanı sıra, büyüyen Fan Token piyasasının dünyadaki öncülerinden biri olan Galatasarayımız, 2021’in ikinci çeyreğinde $GAL Fan Token’ın gösterdiği performansla piyasaya damgasını vurdu.

Şubat 2020’de Socios.com mobil uygulamasında 10 TL fiyatla FTO’su (Fan Token Arzı) gerçekleştirilen kulübümüzün Fan Token’ı $GAL, bu süreçte önce Chiliz.net Borsası, daha sonra yerli kripto para işlem platformu Paribu, son olarak da global kripto para borsası OKEx’te işleme açıldı.

Yalnızca Türkiye’de değil global seviyede de kripto para işlem platformlarında büyük bir taleple karşılaşan $GAL’ın 15 Mayıs tarihinde 24 saatlik işlem hacmi 220 milyon Dolar’ın üzerine çıkarak rekor kırdı.

Sahiplerine Socios.com uygulaması üzerinde kulüp oylamalarında oy kullanma, eşsiz taraftar ödülleri kazanma ve daha birçok kulüple etkileşim imkanı tanıyan $GAL Fan Token, bir sezonda 100 milyon TL’nin üzerinde gelir üretti. $GAL Fan Token’a Türkiye haricinde en büyük talep Fransa, Polonya, İtalya, Almanya ve Japonya’dan geldi. Böylece kulübümüz globalleşme stratejisi çerçevesinde blokzincir teknolojisini kullanarak yabancı pazarlardan önemli seviyede gelir elde etti.

Arzı 10.000.000 adetle sınırlı olan $GAL Fan Token’a sahip olan taraftarlarımız, bugüne kadar Socios.com uygulaması üzerinde takımımızın sahaya çıkış marşı, soyunma odamızın kapısının tasarımı ve kaptanımız Muslera’nın eldiveninin rengine ilişkin oylamalarda oy kullanarak karar verici oldular. $GAL Fan Token sahipleri ayrıca uygulamada VIP maç biletleri, yeni transferlerin imzalı formaları ve Muslera’nın imzalı eldivenleri gibi birçok eşsiz ödül kazandılar.

Blokzincir teknolojisini kullanan $GAL Fan Token, önümüzdeki yıllarda da kulübümüzün en önde gelen dijital varlığı olmakla birlikte dijital dönüşüm ve globalleşme stratejilerimizin de temelini oluşturacak. Daha birçok kulüp oylaması ve başka hiçbir yerden erişilemeyecek özel taraftar ödülleri $GAL Fan Token sahiplerine özel Socios.com’da yer alacak.

Şimdi siz de Socios.com uygulamasını indirip $GAL Fan Token alarak geleceğimizin bir parçası olabilirsiniz!

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