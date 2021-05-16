Galatasaray Kulübü, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

16 Mayıs 2021 Pazar, 16:22

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in son haftasında dün Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçı izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:







