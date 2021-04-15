Galatasaray maçı öncesi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den flaş açıklama!
Göztepe'nin kulüp başkanı Sepil, Galatasaray karşılaşması öncesi rakip takımın hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yaptığını ancak her şeye rağmen hakem tarafından adaletli bir yönetim izleyeceklerine inandığını bildirdi.
Süper Lig'de 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray karşılaşması öncesi rakip takımın hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yaptığını ancak her şeye rağmen hakem tarafından adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleyeceklerine inandığını bildirdi.
Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda müsabakaların ardından hakem kararlarının konuşulmasına alıştıklarını belirtti. Ancak son dönemde özellikle İstanbul takımlarının kendileriyle oynayacakları karşılaşmalar öncesinde hakemleri baskı altına almaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu bildiren Sepil, şunları kaydetti:
"Bu açıklamalar bizim de konuyu hassasiyetle ve yakından takip etmemize sebep olmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler kulübümüzün haklarının yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalmamız mümkün değildir. Umuyoruz ki üzülerek takip ettiğimiz bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleriz."
Video Haberler
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı