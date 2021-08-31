Galatasaray, milli oyuncu Okay için düğmeye bastı

31 Ağustos 2021 Salı, 08:39

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu için yoğun mesai harcanıyor. Transferde yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik heyet, yerli futbolculara yöneldi. Okay Yokuşlu da bu anlamda öne çıkan isimlerden biri.

İddiaya göre Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun transferi için kulübü Celta Vigo'ya 900 bin Avro kiralama bedeli ve 2 milyon Avro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. İspanyollar yapılan teklife olumlu yaklaştı.

Her iki kulüp arasında pazarlıklar sürerken Galatasaray en geç çarşamba gününe kadar transfere nokta koyup Okay'ı UEFA'ya verilecek olan kadroya dahil etmek istiyor.

Kaynak: Ajansspor / Sportcell