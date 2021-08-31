TFF, Yanal’ı dinler mi?

31 Ağustos 2021 Salı

Ersun Yanal, Türk futbolunun son 50 yıldaki 5-6 üst klas teknik direktöründen biridir. Anadolu takımlarındaki başarısı, onu F.Bahçe’nin başına taşımış, Sarı-Lacivertli camiada nisan şampiyonluğu ile efsaneler arasına girmiştir.

Ersun Hoca’nın bir özelliği de, doğru bildiğini söylemesidir. Zaten, “sussa”, nabza göre şerbet verse iki kez gönderildiği F.Bahçe ile milli takımlardaki yürüyüşü çok daha uzun soluklu olurdu. Ersun Hoca, 3-2 kazandıkları Rize maçı sonrası; verdi veriştirdi, Türkiye’deki köhnemiş yönetim yapısınaydı isyanı. Türk futbolunun kayan eksenine de dikkat çekti: “TFF, kuralları koyarken fikirlerimizi almıyor. Türk futbolu bu kadar hoyrat biçimde yönetilmemeli. Dün gece Fatih Hoca söylüyor, bugün ben. Bir karar çıkar, uygulanır, gider. Günü geçirmek için siyasi işlerle bir şeyler çözemeyiz. Bunu yönetemeyen kurumlar batmaya mahkumdur” dedi. Evet, altına imza atılacak sözler. Türk futbolunun geleceği için alınan kararların ortak akılla değil, bir iki kişinin dayatması ile hayata geçtiğini söylüyor Yanal. İşin kötüsü de, kimsenin bu düzene ses çıkarmamasına gönderme yapıyor. Konu başlığı yabancı kuralı; daha doğrusu kuralsızlığı. Acaba, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le ekibi, Ersun Hoca’nın bu sözlerini dinledi mi? Sanmam! Dinlese, tam da milli takım arası gelmişken geniş katılımcı bir şûra düzenler, futbol insanlarının görüşlerini alır, yanlıştan dönerdi. Gerçekten şu 8 artı 6 yabancı kuralı Türk futbolunun dibine konan dinamit! Geçtim bu kuralın kulüplere açtığı maddi zararı! Asıl tehlike belirsizliğin yarattığı kaotik ortam! Bu kısıtlamanın kime yarar sağladığı hâlâ çözülemiyor!

Daha bu kuralı bilene rastlamadım. Örneğin deniyor ki sahada 3 Türk oyuncu olmak zorunda ama o ve kulübedeki diğer Türk oyuncuların da neredeyse nerede doğduğuna, yaşına, altyapı oyuncusu olup olmamasına kadar garip bir algoritmik sistem getirilmiş! Yanlış yapana para cezası, ÖSS gibi; 3 yanlış bir doğruyu götürecek sanki! Böyle olunca da kafa karışıyor! Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Sergen Yalçın’ın “Hakem 4. yabancı kuralını bilmiyor” sözü, bir itiraf! Aslında eksik itiraf! Çünkü Beşiktaş kenar yönetimi de bu kuralın ayrıntısından -muhtemelen- habersiz. Sezon öncesi hakem seminerinde yabancı kuralı konuşulmamış, örneklenmemiş, sadece talimatlar kitapçığındaki ilgili bölümü okuyun denmiş. Keza, kulüplere de bu konuda TFF tarafından bir bilgilendirme yapılmamış. Özdemir başta olmak üzere 10 küsur kişilik TFF yönetimi ile mesela yabancı kuralının ihlalinden yarın öbür gün ceza verecek PFDK ve bu cezayı onayacak Tahkim de bilmiyor bu kuralı!

BİLENLERE DANIŞIN

O yüzden Ersun Hoca’nın dediği gibi gelin bu futbol yönetimini hoyratça yapmayın; bir bilenlere Şenes Erziklere, Haluk Ulusoylara, Fatih Terimlere, Mustafa Denizlilere, Şenol Güneşlere, Ersun Yanallara, Aykut Kocamanlara sorun, falanca partinin ricası ile TFF yönetimine girenlere değil!