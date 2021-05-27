Galatasaray o parayı bulamadı, UEFA'lık olabilirler!

27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:06

Galatasaray'da maddi kriz kapıya dayandı.

Galatasaray'da 12-19 Haziran'a ertelenen seçimler, Nisan ayı futbolcu maaş ve bonservis borçlarını da kapsayan toplam 36 milyon Avro'luk ödemeleri sekteye uğratmak üzere.

Mustafa Cengiz yönetiminin 31 Mayıs'a kadar yapması gereken ödemeler arasında en büyük tutarı futbolcuların maaş taksitleri oluşturuyor. Ayrıca menaer ödemeleri ile bazı kulüplere olan bonservis ve kiralama taahhütleri de bu tutarı 36 milyon Avro'ya yükseltmiş durumda.

Yeni sözleşme imzalanacak Göztepeli Alpaslan, Kasımpaşalı Aytaç Kara ile listede yer alan yabancı sol bek için de nakit para gerekiyor. Galatasaray'da eski yönetimden kimse, bu süreçte kasa kolaylığı sağlama yolunu seçmezken, seçimlerin gecikmesi, parası ödenmeyen futbolcuların UEFA'ya başvuru yapması ve bonservisini ücretsiz alması gibi sonuçlara neden olabilir. Yine opsiyonlu kiralama yolu ile alınan bazı oyuncuların takımda devam etmesi için Haziran ayının ortasına kadar ödeme yapılması gerekiyor. Tek umut ise Falcao, Feghouli, Luyindama gibi isimlerin satılması ve sıcak para gelmesi.