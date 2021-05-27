Galatasaray’daki dev buluşmanın perde arkası

27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:31

Prof. Dr. İzzettin Doğan ve eski başkan Ünal Aysal, dün akşam kulübün önemli kişilerini bir araya getirdi. Toplantıda İnan Kıraç, İrfan Aktar, Adnan Öztürk, Ümit Özdemir, Sedat Doğan, Refik Arkan, Doğan Hasol bulundu. Davet edilen Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, Duygun Yarsuvat ve Ali Dürüst ise mazeretleri nedeniyle yer almadı. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas görüşmeye katıldı. Saat 17.30’da başlayan toplantı 21.30’da bitti.

‘ÇATI ADAY’ OLMAYACAK

Zirvede seçim için etrafında birleşilecek bir ‘çatı aday’ fikri gündeme gelmedi. Öncelikle Hamamcıoğlu ve Elmas’tan hangisi seçilirse; göreve geldikten sonra ne yapacakları, G.Saray’da iç barış nasıl sağlanır, hukuki sorunlar nasıl çözülür, toplantıdaki isimlerin gelecekte neler yapması gerekir gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

BİRLEŞME YOK

Hamamcıoğlu ve Elmas, yaptıkları çalışmaları anlattı. Camianın ileri gelenleri, Hamamcıoğlu ile Elmas’a, “Birlikten kuvvet doğar” mesajını verdi. Ancak bu mesaj, iki aday tarafından kabul görmedi. İzzettin Doğan ve Ünal Aysal liderliğindeki heyet, iki adaya, “Seçimi hanginiz kazanırsanız kazanın, biz lojistik ve mali olarak arka- nızdayız” ifadelerini kullandı.

SON GÜN YARIN

Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Işın Çelebi, Burak Elmas adaylığını duyurdu. Yiğit Şardan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Işın Çelebi dün “birleşme” çağrısı yaptı. Adayların yarın 18.00’e kadar listelerini vermesi gerekiyor.