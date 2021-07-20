Galatasaray'ın PSV maçı kamp kadrosu açıklandı

20 Temmuz 2021 Salı, 10:22

Galatasaray, yarın saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak.

Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, kulübün resmi hesabından kamp kadrosunu duyuruldu.

Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.

Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.