Galatasaray'ın PSV maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde karşı karşıya geleceği PSV Eindhoven maçı kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak.
Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, kulübün resmi hesabından kamp kadrosunu duyuruldu.
Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.
Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.
PSV Eindhoven maçı kamp kadromuz #PSVvGS #UCL pic.twitter.com/mlOaY9sJ77— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2021
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