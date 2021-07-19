Galatasaray - PSV maçını Davide Massa yönetecek

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:47

Galatasaray ile PSV arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçı, 27 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.