Galatasaray - PSV maçını Davide Massa yönetecek

Galatasaray ile PSV arasındaki Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçını Davide Massa yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:47
Galatasaray - PSV maçını Davide Massa yönetecek
Abone Ol google-news

Galatasaray ile PSV arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçı, 27 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler