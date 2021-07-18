Galatasaray, PSV maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacağı maçın biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz ve 28 Temmuz tarihlerinde Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından, Türk Telekom Stadyumu'nda 28 Temmuz'da oynanacak olan ikinci karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.
Galatasaray - PSV maçının bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 750
Kategori 2: 500
Kategori 3: 400
Kategori 4: 200
Kategori 5: 175
Büyük Galatasaray taraftarı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2021
28 Temmuz saat 21.00’de sezonun ilk iç saha maçında buluşuyoruz!
PSV Eindhoven karşılaşmasının biletleri, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine satışta!
Satın almak için https://t.co/ua2Ua7FHKf pic.twitter.com/eZ2J7LNyWw
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