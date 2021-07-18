Galatasaray, PSV maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacağı maçın biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 14:30
Galatasaray, PSV maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz ve 28 Temmuz tarihlerinde Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşılaşacak. 

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından, Türk Telekom Stadyumu'nda 28 Temmuz'da oynanacak olan ikinci karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu. 

Galatasaray - PSV maçının bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 750

Kategori 2: 500

Kategori 3: 400 

Kategori 4: 200

Kategori 5: 175


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