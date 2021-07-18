Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için sahaya çıkacak

18 Temmuz 2021 Pazar, 16:05

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlama hakkı kazanan Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

İlk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak Galatasaray, turu geçmesi durumunda 3. ön elemede yoluna devam edecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilmesi için üç ön eleme turunu geçmesi gerekiyor.

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Galatasaray bu turu da geçerse play-off turuna yükselecek ve oradan da istediği sonuçları alırsa gruplara katılmaya hak kazanacak.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven’ı geçmesi halinde Shaktar Donetsk, Benfica, Monaco ya da Celtic-Midtjyland maçının galibiyle eşleşecek.

GALATASARAY, PSV EINDHOVEN'A ELENİRSE NE OLACAK?

Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse Avrupa macerası bitmeyecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.

Galatasaray, PSV'ye elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse Avrupa'ya veda edecek.